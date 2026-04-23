Partono i lavori per l' ampliamento delle medie ' San Carlo' un anno di cantiere

Sono iniziati i lavori per l’ampliamento della scuola media San Carlo a Modena, con un progetto che prevede la costruzione di un nuovo volume in vetro e legno su tre livelli. L’intervento durerà circa un anno e porterà alla creazione di spazi dedicati alle attività di musica, informatica e arte, ampliando le aree destinate agli studenti. La struttura si inserisce nel processo di miglioramento degli ambienti scolastici della zona.

Prendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di musica, informatica ed arte.Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e artePrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scuola media San Carlo, partono i lavori di ampliamento; Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e arte; Ripavimentato e riaperto il centro storico di Villa San Carlo; Modifiche temporanee alla viabilità cittadina. Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e artePrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di ... ilrestodelcarlino.it Al via a Modena l’ampliamento della scuola media San CarloPrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di ... sassuolo2000.it IrpiniaTv. . . Da Mugnano del Cardinale al palcoscenico del San Carlo di Napoli. Il sogno della giovane ballerina Giovanna Conte, a soli nove anni, diventa realtà. di Roberto Luciano - facebook.com facebook