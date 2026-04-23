Il Papa ha espresso il suo rammarico per le numerose vittime innocenti delle guerre in corso, citando in particolare i bambini iraniani che si trovavano a scuola e sono stati uccisi durante il primo giorno del conflitto tra Israele e gli Stati Uniti. La sua dichiarazione si concentra sull’innocenza delle vittime e sulla sua impossibilità di accettare la violenza armata.

Ci sono troppe “vittime innocenti”, come i bambini iraniani che erano a scuola e sono rimasti uccisi nel primo giorno di guerra di Israele-Usa. E poi c’è anche quel bambino del Libano che, alla visita del Papa lo scorso dicembre, sventolava un cartello di ‘benvenuto’ ed ora è morto sotto le bombe. Papa Leone XIV confida di portare la foto di quel piccolo con sé. Il Pontefice parla con i giornalisti sul volo che da Malabo lo ha portato a Roma, a conclusione del suo viaggio in Africa. Affronta anche la questione dei migranti che non possono essere “trattati come animali”. In primo piano anche la questione migranti. “Personalmente credo che uno...🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: “Troppe vittime innocenti, non posso accettare le guerre”

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#Tg2000 - Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma #23aprile #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Africa #GuineaEquatoriale #Pace #Peace #ViaggioApostolico #Vaticano #Esono #Malabo #Preghiera - facebook.com facebook

C’è un #PapaLeone che non piace, che non trova eco sui giornaloni, che non viene applaudito a media unificati. È quello che nel suo viaggio pastorale in #Africa riprende la grande lezione di Ratzinger e Wojtyla sul “diritto a non emigrare”… #LiberaMente x.com