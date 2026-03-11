Comignolo pericolante in un edificio intervengono i vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Questa mattina, poco dopo le otto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Roncitelli, una frazione di Senigallia, per mettere in sicurezza un comignolo che si presentava in condizioni pericolanti. L’intervento è stato effettuato per evitare rischi di cedimento o di caduta. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o su eventuali danni.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 8 nel territorio comunale di Senigallia, nella frazione di Roncitelli, per la messa in sicurezza di un comignolo pericolante.La squadra di Senigallia, con l'ausilio dell'autoscala e con tecniche Saf (Speleo Alpino

