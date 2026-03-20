Durante la seconda tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’, Gaia De Laurentiis e sua figlia sono apparsi emozionati e in lacrime, mentre Mattia Stanga ha affrontato la percorso da solo senza compagni. Jo Squillo e la figlia sono stati visti in un ambiente che sembrava un metaverso, creando un contrasto con le altre coppie. La puntata è andata in onda giovedì 19 marzo in esclusiva su Sky e su Now.

Milano, 19 marzo 2026 – Ecco le pagelle della seconda tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’ andata in onda giovedì 19 marzo in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now. Una menzione particolare va all’inviato Lillo Petrolo: riesce ad essere persino più inutile di quanto lo sia stato Fru nella passata edizione. ‘Gli Spassusi’: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Tassa. Non fanno ridere, non aggiungono nulla al programma. Che senso hanno questi due personaggi in gara? Per ora sono del tutto rinunciabili. Magari nelle prossime puntate diventeranno divertenti. “No, in Italia non ho mai preso un pullman. Se prendo un pullman, dove lo metto?” è stata la battutona più divertente di questa coppia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express 2026: Gaia De Laurentiis e la figlia in lacrime si credono in terapia, Mattia Stanga fa coppia da solo, Jo Squillo e la figlia sono in un metaverso

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