Nel pomeriggio di ieri a Pagani si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. L’impatto si è rivelato molto violento, causando la morte di una donna e di un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno procedendo alle verifiche del caso.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pagani, dove un impatto particolarmente violento tra una vettura e un mezzo pesante ha provocato la morte di due persone. A perdere la vita sono stati Antonietta De Martinis, di 90 anni, e il genero Domenico Allegri, carabiniere di 58 anni. Sul luogo della tragedia sono giunti i soccorsi dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, ma ogni tentativo di salvare i due è risultato inutile. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi del caso e provveduto a mettere in sicurezza e liberare la strada. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile colpo di sonno del conducente dell’auto, che avrebbe portato alla perdita di controllo del mezzo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pagani, grave incidente nel pomeriggio: morti una donna e il genero 58enne

PAGANI CRASH!

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