Mystery box” mania: cosa abbiamo trovato nei pacchi smarriti al chilo (e quanto abbiamo risparmiato) “Nonno, dai, proviamo”. L’espressione del bambino, a metà fra una possibile delusione e la più tangibile speranza, è di quelle che riescono a scalfiggere ogni ritrosia: di fronte al nipote e alla vista di quanti cercano di individuare il pacco più fortunato fra le “mistery box” vendute a peso, il banco di un mercatino di Roma ha attirato decine di curiosi negli ultimi giorni. La causa principale di questa frenesia è il crescente interesse per le scatole a sorpresa, che promet

Pacchi smarriti, file chilometriche e acquisti al buio: il fenomeno delle mystery box conquista anche la Romagna. Tra curiosità, aspettative e rischio, abbiamo messo alla prova il nuovo shopping dell’azzardo Il boom delle mystery box conquista i centri commerciali, promettendo affari con pacchi dal contenuto sconosciuto. Abbiamo acquistato e aperto pacchi smarriti per verificarne valore, utilità e reale convenienza. Vi raccontiamo cosa abbiamo trovato. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La mania delle mystery box ha invaso le strade italiane.

Abbiamo acquistato pacchi smarriti al chilo, una vera scommessa con la fortuna.

