Otto giorni di cinema con Ennesimo Festival

Per l’undicesimo anno, si svolge l’Otto giorni di cinema, un evento che coinvolge la comunità locale. Dopo aver iniziato come uno tra i tanti festival culturali della zona, si è affermato nel tempo come una manifestazione riconosciuta ufficialmente. L’edizione di quest’anno prosegue con una programmazione dedicata al cinema, coinvolgendo vari spazi e pubblico di diverse età. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni di organizzazione e partecipazione consolidate nel corso degli anni.

"L’evento si conferma, per l’undicesimo anno, una bella avventura comunitaria, passata dall’essere uno dei tanti festival culturali proposti con buone intenzioni sul territorio ad un festival riconosciuto in quanto tale". Così il sindaco di Fiorano Marco Biagini, a proposito dell’edizione 2026 di ‘Ennesimo Film Festival’, che da domenica al 3 maggio trasformerà Fiorano in una cittadella del cinema. La rassegna, presentata ieri, prevede oltre 50 appuntamenti distribuiti in otto giorni: proiezioni, ospiti, incontri, workshop, realtà virtuale, laboratori per famiglie, eventi speciali e premi integrano una proposta capace di parlare a pubblici diversi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Otto giorni di cinema con Ennesimo Festival Notizie correlate Leggi anche: Bergamo Film Meeting: 9 giorni di festival con oltre 170 film, focus sul cinema europeo contemporaneo NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleIl circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Otto giorni di cinema con Ennesimo Festival; Ennesimo Film Festival 2026, Fiorano Modenese torna capitale internazionale del cortometraggio; Ennesimo Film Festival. Christian Paparini a Fiorano Modenese; Fiorano Modenese: un weekend tra tradizioni, natura e cultura. Otto giorni di cinema con Ennesimo FestivalL’evento si conferma, per l’undicesimo anno, una bella avventura comunitaria, passata dall’essere uno dei tanti festival culturali proposti con buone intenzioni sul territorio ad un festival ... ilrestodelcarlino.it Il programma dell’undicesima edizione dell’Ennesimo Film FestivalOltre cinquanta appuntamenti distribuiti in otto giorni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria e il centro storico di Fiorano Modenese trasformato ancora una volta in una grande cittadella del ... sassuolo2000.it Termina con un festival del gol, l’ennesimo, il campionato del FC. Un pareggio che consente alla formazione messapica di giungere imbattuta al traguardo. Un altro record che fa da corollario ad un... - facebook.com facebook