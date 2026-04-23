Ostia lavori nell’area parcheggio vicino allo stabilimento Esercito | Falconi attacca le fake news

Oggi a Ostia sono iniziati i lavori di manutenzione nell’area di parcheggio vicino allo stabilimento delle Forze Armate. Le operazioni riguardano il rifacimento del tappetino di usura, un intervento che interessa una zona già utilizzata in passato. L’intervento è stato annunciato con una nota ufficiale, mentre alcuni componenti politici hanno criticato le informazioni circolate sui social, definendole false.

Ostia, 23 aprile 2026 – Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione ordinaria con il rifacimento del tappetino di usura nell’area di parcheggio già utilizzata in passato dallo stabilimento in gestione alle Forze Armate. L’intervento, spiega il X Municipio, riguarda la zona prospiciente lo stabilimento balneare Esercito ed è finalizzato a migliorare la disponibilità di posti auto in un tratto di litorale dove la sosta sarebbe diventata più limitata dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile. Sulla vicenda è intervenuto con toni duri il presidente del X Municipio, Mario Falconi, che in una nota ha espresso “sconcerto” per quelle che definisce false notizie diffuse sull’argomento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Parco Maugeri, partono i lavori nell'area parcheggio: nuovo asfalto e cento posti autoPartiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione dell'area parcheggio adiacente al parco Maugeri, nel quartiere Libertà. Leggi anche: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ostia, ripartono i lavori per la barriera anti erosione; Ripristinata e riaperta l’area di Piazza dei Canotti: completati i principali lavori di riqualificazione del lungomare; Ostia, cantiere fantasma sul lungomare: interrogazione in Regione sul caso Piazza dei Canotti; Roma. Ostia, Piazza dei Canotti torna accessibile: la Regione accelera sui lavori anti erosione. Ostia, la Regione: Piazza dei Canotti, cantiere quasi ripristinato: lavori in chiusuraRoma, 14 aprile 2026 – La Regione Lazio replica alle dichiarazioni della consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei (leggi qui ) sul cantiere di piazza dei Canotti, a Ostia Levante ... ilfaroonline.it Area cantiere piazza dei Canotti a Ostia ripristinata e accessibileEntro l'avvio della stagione balneare verranno completati anche i lavori di rifacimento della barriera soffolta Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. In relazione alle noti ... expartibus.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando ift.tt/X1gxwBW x.com