Osservatorio Italia | le notizie in breve

L’Osservatorio Italia annuncia la fine dei prodotti in plastica che vengono venduti come riutilizzabili, ma in realtà si rivelano monouso. La decisione riguarda stoviglie e piatti di plastica che, nonostante la presenza di etichette o indicazioni, vengono utilizzati una sola volta e poi gettati via. Questa misura mira a ridurre l’inquinamento causato da oggetti plastici che vengono presentati come sostenibili.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Fine dei prodotti di plastica spacciati per «riutilizzabili» che inquinano le nostre vite. Il Senato ha approvato un decreto Pnrr che definisce parametri tecnici più rigidi per considerare piatti, posate e cannucce di plastica come «riutilizzabili» e quindi commerciabili. «Ora l’Italia – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – acceleri il passo per sensibilizzare i cittadini per ridurre l’uso della plastica monouso. Inoltre è fondamentale innalzare il livello dei controlli per fermare quei furbi che producono plastica tradizionale spacciandola per prodotti biodegradabili o riutilizzabili».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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