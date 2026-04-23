La Guardia di Finanza di Salerno ha condotto un'operazione nelle ultime settimane per contrastare lo spaccio di droga. Durante le verifiche, sono state arrestate due persone ritenute responsabili di attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un intervento più ampio di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Nessun dettaglio è stato fornito sui dati specifici dell’attività o sulle identità degli arrestati.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nei giorni scorsi ha intensificato i controlli in materia di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito di mirate operazioni di servizio opportunamente predisposte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni, sono stati sottoposti a sequestro, in particolare nella città di Cava de’ Tirreni e nel Comune di Vietri sul Mare, 420 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish e crack, 1.625 € quale provento dello spaccio e n. 2 telefoni cellulari utilizzati per gestire il traffico illecito. La droga sequestrata, nel caso di immissione sulle piazze di spaccio, avrebbe fruttato circa trentamila euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione delle Fiamme Gialle a contrasto dello spaccio di droga: due arresti

Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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