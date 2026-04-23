La Juventus ha avviato un’operazione a sorpresa che coinvolge il portiere, con voci che indicano un possibile trasferimento a Torino. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il preferito dall’allenatore sia un altro giocatore rispetto a quello che circola più frequentemente. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non ci sono conferme ufficiali, ma il nome circolato negli ambienti sportivi resta al centro delle discussioni.

Ma il prescelto di Spalletti è un altro Non è un mistero, non lo è per noi da mesi: Spalletti vuole anche un nuovo portiere per la sua Juve. Il sogno è Alisson del Liverpool, che ha appena esercitato l’opzione rinnovo. L’operazione non è impossibile, a patto che il club bianconero faccia uno sforzo importante soprattutto lato ingaggio. Per la porta si fanno ovviamente anche altri nomi, l’ultimo in ordine di uscita è sorprendente. (InstagramGrok) – Calciomercato.it Si tratta di James Trafford, 23enne inglese che l’estate scorsa ha fatto ritorno al Manchester City. Per riportarlo a casa, dopo l’eccellente annata al Burnley, i ‘Citizens’ hanno investito 31 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Operazione a sorpresa della Juve: Donnarumma lo ‘spinge’ a Torino

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