Operai al lavoro dalle 19 per rifare la strada | come cambia la viabilità per quattro giorni

Da monzatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa sera alle 19 e fino alle 6 del mattino successivo, la strada sarà chiusa al traffico per quattro giorni. Gli operai stanno lavorando per rifare il manto stradale, intervenendo durante le ore notturne per limitare i disagi diurna. La viabilità subirà variazioni nel traffico e nella circolazione durante questo periodo. L’intervento è finalizzato al ripristino e al miglioramento della superficie stradale.

Dalle 7 di sera alle 6 del mattino strada chiusa per permettere agli operai di eseguire gli interventi di ripristino del manto stradale. Succede a Monza e la strada coinvolta è la via Raiberti nel tratto compreso tra le vie Lecco e Canova.Dal 27 aprile a 30 aprile (compreso) in quel tratto sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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