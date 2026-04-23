Da questa sera alle 19 e fino alle 6 del mattino successivo, la strada sarà chiusa al traffico per quattro giorni. Gli operai stanno lavorando per rifare il manto stradale, intervenendo durante le ore notturne per limitare i disagi diurna. La viabilità subirà variazioni nel traffico e nella circolazione durante questo periodo. L’intervento è finalizzato al ripristino e al miglioramento della superficie stradale.

Dalle 7 di sera alle 6 del mattino strada chiusa per permettere agli operai di eseguire gli interventi di ripristino del manto stradale. Succede a Monza e la strada coinvolta è la via Raiberti nel tratto compreso tra le vie Lecco e Canova.Dal 27 aprile a 30 aprile (compreso) in quel tratto sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Manutenzione del verde e viabilità, operai al lavoroNel mese di febbraio le attività degli operai del Comune di Bagno di Romagna, all’interno dei centri abitati e delle frazioni, si sono concentrati in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Operai al lavoro dalle 19 per rifare la strada: come cambia la viabilità (per quattro giorni); Via Italica chiusa da 3 mesi e mezzo per i lavori dell'Aca e gli operai non sono più al lavoro [FOTO]; Il lavoro in somministrazione a Brescia torna a crescere dopo 2 anni; Badge digitale di cantiere: come funziona dal 2026 il tesserino di riconoscimento.

Senorbì, operai al lavoro per pulire strade e marciapiediIn questi due giorni di allerta meteo e di forti acquazzoni il Comune di Senorbì ha messo in campo ogni iniziativa per prevenire allagamenti delle strade e provare in questo modo a scongiurare danni ... unionesarda.it

Bari, Natale senza la ruota panoramica: operai al lavoro per smontarla. È sul lungomare da un annoGli operai sono al lavoro da stamattina sul lungomare: è questione di ore prima che Bari perda un elemento ormai diventato caratteristico del suo skyline. Sono infatti in corso le operazioni di ... bari.repubblica.it

Operai senza casco nel cantiere di Piazza Lupo: "Inaccettabile" Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #catania - facebook.com facebook

23/4/26. Fervono i lavori, con numerosi operai e grandi attrezzature, sulla Romea translagunare, sui ponti del canal Lombardo esterno e del canale Sasso, garantendo sempre il transito nel doppio senso di marcia (eventuali sensi unici alternati solo di notte)... x.com