Oltre 70 artisti a Rivoli per Segretamente | la mostra che sfida l' era della condivisione

In un’epoca in cui ogni istante della nostra vita viene esposto, documentato e dato in pasto ai social, esiste ancora uno spazio per l'invisibile? Sabato 2 maggio 2026, alle ore 17, il Museo Civico Casa del Conte Verde di Rivoli inaugura "Segretamente, tra l’ombra e l’anima". Curata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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