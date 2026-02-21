Origi è senza squadra da due mesi sono ormai lontani i momenti iconici vissuti a Liverpool Athletic
Divock Origi è senza squadra da due mesi, a causa della fine del suo contratto con il Milan. Dopo aver lasciato Liverpool, l’attaccante belga non ha ancora trovato una nuova squadra e si allena da solo in attesa di offerte. A 30 anni, il suo nome non compare più nelle liste dei club interessati. La sua carriera ha subito una battuta d’arresto e resta in attesa di una nuova opportunità. Ora si concentra sul mantenersi in forma.
Divock Origi, dopo il passaggio al Milan, non ha avuto una carriera semplice. Dell'attaccante che era al Liverpool non è rimasto nulla, e ora a 30 anni è svincolato e non è ancora riuscito a trovare una squadra, dopo la risoluzione del suo contratto con i rossoneri. Athletic scrive: L'attaccante è senza squadra da quando il suo contratto è stato risolto col Milan a dicembre. Da svincolato, la finestra di mercato di gennaio sembrava l'occasione perfetta per rilanciare la sua carriera. Ma mentre a fine gennaio si godeva le atmosfere della Paris Fashion Week, il belga, che vanta 32 presenze con la Nazionale, resta ancora senza un club.
