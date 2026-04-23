Google ha annunciato il lancio di due nuovi chip, i TPU 8t e 8i, progettati per l'intelligenza artificiale. Questi nuovi componenti promettono di triplicare la velocità di addestramento rispetto alle versioni precedenti e di ridurre i costi associati all'uso dell'intelligenza artificiale dell’80 per cento. La presentazione avviene in un momento in cui le tecnologie di IA continuano a evolversi rapidamente, con attenzione alle prestazioni e ai costi di produzione.

? Cosa sapere Google presenta i nuovi chip TPU 8t e 8i per l'intelligenza artificiale.. L'architettura triplica la velocità di addestramento e riduce i costi dell'80%.. Mercoledì 23 aprile 2026, Google Cloud ha sdoppiato la propria offerta hardware per l’intelligenza artificiale presentando l’ottava generazione di unità di elaborazione tensoriale (TPU), distinguendo tra chip dedicati all’addestramento dei modelli e componenti ottimizzati per l’inferenza. La strategia del colosso tecnologico si articola su due nuovi prodotti: il TPU 8t, progettato per gestire le fasi di training, e il TPU 8i, destinato alla fase di inferenza, ovvero l’esecuzione pratica dei calcoli dopo che un utente invia un comando.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi chip Google: potenza triplicata e costi IA in picchiata

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