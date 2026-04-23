Nuova rotatoria di via Antonelli | apre la viabilità verso via Scarfoglio e chiude un tratto di via Silone

È stata inaugurata la nuova rotatoria in via Antonelli, all’incrocio con via Pantini, che ora consente di raggiungere direttamente via Scarfoglio attraversando un tratto di via Silone. Contestualmente, è stata chiusa una porzione di via Silone per permettere i lavori di completamento dell’intersezione. La modifica della viabilità interessa principalmente gli automobilisti che percorrono questa zona, con cambiamenti nelle direzioni e negli accessi.

Apre l'uscita della rotatoria che si sta realizzando su via Antonelli (all'incrocio con la nuova via Pantini) che porta direttamente verso via Scarfoglio, passando per un tratto di via Silone. Contemporaneamente l'altro tratto della stessa via Silone, e cioè quello che costeggia la Riserva.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Chiude un tratto di strada: come cambia la viabilità, variazioni ai percorsi dei busChiude una porzione di via Bobbio a causa di lavori, nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, e in zona cambiano la viabilità e i percorsi dei... Leggi anche: Chiude un tratto di via Ardeatina per 5 giorni: scatta il piano viabilità, ecco dove e quando Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova rotatoria all'intersezione tra le vie IV Novembre – Via I° Maggio – Via Guercino - Via Malpighi a Cento; Inaugurazione della nuova rotatoria di Vedute; Al via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria al confine tra via Conte Fazio e via II Settembre; Viabilità, modifiche in alcuni tratti di via Ugo Schiano dal 20 al 21 aprile. Nuova rotatoria di via Antonelli: apre la viabilità verso via Scarfoglio e chiude un tratto di via SiloneApre l'uscita della rotatoria che si sta realizzando su via Antonelli (all'incrocio con la nuova via Pantini) che porta direttamente verso via Scarfoglio, passando per un tratto di via Silone. ilpescara.it Olbia: in cantiere una nuova rotatoria tra viale Aldo Moro e via BonnOlbia. Non è ancora stato ultimato il nuovo punto vendita MD nella parte alta di viale Aldo Moro, ma intorno al cantiere iniziano già a ... olbia.it Inaugurata la nuova rotatoria a #Cerano, opera necessaria per incrementare la #sicurezza della circolazione stradale. #23aprile #viabilità #Piemonte #CorrierediNovara x.com La nuova rotatoria sorgerà nei pressi del nuovo supermercato. - facebook.com facebook