Nuova Fiat Koala 2026 | quando arriva la citycar Stellantis?

Al momento, la nuova Fiat Koala 2026 non è ancora un modello ufficiale, ma si tratta di un progetto molto concreto supportato da recenti indiscrezioni. La citycar, sviluppata dal gruppo Stellantis, è oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, anche se non ci sono dettagli ufficiali sulla sua data di uscita o sulle caratteristiche tecniche. La sua possibile presentazione si fa strada tra le voci di settore, ma resta ancora tutto da confermare.

La verità è che la Fiat Koala 2026 . al momento non è ancora un modello ufficiale, ma un progetto molto concreto basato su indiscrezioni recenti. Di seguito il punto chiaro su quando arriva e come potrebbe essere. Quando arriva la Fiat Koala. Il nome “Koala” è stato registrato ufficialmente da Stellantis ad aprile 2026. Presentazione possibile: fine 2026 (concept o anteprima) al Salone di Parigi.. Arrivo sul mercato: probabile tra 2026 e 2027, ma più realistico 2027 per la versione definitiva ( Torino Cronaca ).. In pratica: nel 2026 potremmo vederla, ma per comprarla bisognerà aspettare ancora un po’. Come sarà (le ipotesi più credibili). Le ipotesi sul tavolo sono più di una.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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