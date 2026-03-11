Nuova Fiat Fastback 2026 | il SUV coupé arriva in estate FOTO

Tra giugno e luglio arriverà in Italia la nuova Fiat Fastback 2026, un SUV coupé pensato specificamente per il mercato europeo. La versione europea non è identica a quella venduta in Brasile, ma rappresenta un modello completamente rinnovato. La casa automobilistica ha annunciato l’uscita di questa vettura, che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla prossima estate.

La Fiat Fastback che arriverà in Europa non è la stessa già venduta in Brasile, ma un modello completamente nuovo pensato per il mercato europeo. Ecco cosa sappiamo finora. Come sarà la nuova Fiat Fastback. Sarà un SUV-coupé compatto (cioè un SUV con tetto posteriore molto inclinato, stile “fastback”). Caratteristiche previste: Lunghezza: circa 4,4–4,5 metri. Design: linea più sportiva con lunotto molto inclinato e fanali posteriori a LED divisi su più livelli. Molti aspetti estetici verranno presi dalla Fiat Grande Panda e saranno in comune anche con il suv Fiat Grizzly.. Categoria: segmento C, sopra la Fiat Grande Panda. Piattaforma: nuova Smart Car del gruppo Stellantis. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Fastback 2026: il SUV coupé arriva in estate [FOTO] Articoli correlati Nuova Fiat Fastback 2026: foto ed info del suv coupèEcco tutto quello che si sa sulla nuova Fiat Fastback, il nuovo SUV-coupé compatto di Fiat che dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2026 e i... Nuova Fiat Fastback 2026 – Il SUV Coupé che Sorprende Tutti! Design, Interni e Prestazioni TOP Altri aggiornamenti su Nuova Fiat Fastback Temi più discussi: Nuova Fiat Fastback 2026: foto ed info del suv coupè; Vi mostriamo come sarà la Fiat Grizzly, il nuovo SUV 7 posti; Né Multipla né Giga Panda: la nuova Fiat per famiglie si chiamerà Grizzly? | Quattroruote.it; Nuova Fiat Fastback: sarà una BMW X6 economica?. Nuova Fiat Fastback: sarà una BMW X6 economica?Ecco come in Olanda immaginano la nuova Fiat Fastback che sembra avere le carte in regola per rappresentare una sorta di BMW X6 di Fiat ... motorisumotori.it La nuova Fiat Grizzly sarà una BMW X6 economica: ecco quanto costeràSta arrivando la nuova Fiat Grizzly, il prossimo modello dell'azienda torinese: vi diciamo tutto quello che c'è da sapere sull'atteso SUV. auto.everyeye.it , La nuova Fiat Grande Panda Fastback è stata nuovamente avvistata durante i test nel Nord Italia. Nonostante la livrea mimetica, si distinguono già i gruppi ottici sottili a LED e facebook Nuovi test su strada per la #Fiat Grande Panda Fastback. Profilo fastback, piattaforma Smart Car Stellantis e motori benzina, ibrido ed elettrico. Debutto atteso nel 2026. motorionline.com/fiat-grande-pa… x.com