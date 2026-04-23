Notiziario Arbitra il romano Ubaldi È al debutto con l’Arezzo

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il romano Ubaldi ha esordito come arbitro nell'Arezzo durante l'ultima partita. La squadra sta continuando gli allenamenti a Rigutino, mentre si prepara per l'incontro contro la Torres. La sessione di ieri pomeriggio ha visto i giocatori impegnati in una nuova seduta di allenamento, in vista dell'impegno imminente.

Prosegue la preparazione dell’ Arezzo in vista della partita contro la Torres. Ieri pomeriggio nuova seduta a Rigutino. L’allenamento ha previsto un programma intenso e ben strutturato con esercitazioni mirate a consolidare forza, ritmo e aggressività. Il gruppo ha aperto il lavoro con un circuito di forza per poi passare a una serie di possessi palla ad alta intensità. Chiusura dedicata alle partite a pressione, utili per affinare reattività, transizioni, e gestione degli spazi. La squadra tornerà in campo oggi per un nuovo allenamento che è in programma allo stadio Comunale. Domani e sabato le sedute si svolgeranno a porte chiuse. Nel frattempo è stato designato l’arbitro per la partita di domenica.🔗 Leggi su Lanazione.it

notiziario arbitra il romano ubaldi 200 al debutto con l8217arezzo
© Lanazione.it - Notiziario. Arbitra il romano Ubaldi. È al debutto con l’Arezzo

Notizie correlate

Il notiziario. Guccione può tornare. Arbitra il veneto DrigoL’Arezzo ha ripreso ieri gli allenamenti a Rigutino dopo la seduta svolta martedì mattina Campodipietra, nei pressi di Campobasso e il successivo...

Leggi anche: Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT; Gli arbitri per la 32^ giornata di Serie A; Le formazioni di Roma-Atalanta | Serie A Enilive 2025/26; Serie A, Roma-Atalanta: arbitra Marcenaro. Al Var una ‘bestia nera’.

Il notiziario. Guccione può tornare. Arbitra il veneto DrigoL’Arezzo ha ripreso ieri gli allenamenti a Rigutino dopo la seduta svolta martedì mattina Campodipietra, nei pressi di Campobasso e il successivo ritorno in città nella tarda serata della stessa ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.