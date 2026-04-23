Non aveva perso la vena ironica neanche durante la malattia chiesa affollata per l' ultimo saluto a Luigi Bray

Una chiesa piena di persone si è riunita per l'ultimo saluto a Luigi Bray, scomparso a 52 anni a causa di un tumore. Nonostante la malattia, Bray aveva mantenuto il suo stile ironico. Presenti all'addio anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui una consigliera regionale e il vicesindaco di una lista civica con cui si era candidato alle ultime elezioni. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione e vicinanza.

Una chiesa affollata per l'ultimo saluto a Luigi Bray, morto a 52 anni a causa di un tumore. C'erano anche le istituzioni, Francesca Lucchi, consigliera regionale e il vicesindaco Christian Castorri, di “Cesena 2024”, lista con cui si era candidato anche Luigi alle ultime elezioni.C'era anche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Mattinata l'ultimo saluto a Luigi Martorelli, morto in un incidente stradale: aveva solo 31 anni