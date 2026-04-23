Niente raduno all’ex Caproni | bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile

A pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile, l’evento organizzato da Forza Nuova e altre sigle dell’estrema destra nella ex fabbrica Caproni di Predappio è stato annullato. La manifestazione, prevista per quella data, non si terrà più, in seguito a un provvedimento che ne ha impedito lo svolgimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente, impedendo così lo svolgimento del convegno.

Colpo di scena a Predappio a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Il convegno organizzato da Forza Nuova e da altre sigle dell'estrema destra, che avrebbe dovuto tenersi all'interno della ex fabbrica Caproni, è stato ufficialmente bloccato. A far scattare lo stop è stato il Comitato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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