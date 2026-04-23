Undici famiglie di Porto Mantovano hanno portato a termine il progetto Dialogic Book-Sharing presso il nido comunale. Si tratta di un'iniziativa rivolta a rafforzare il rapporto tra genitori e figli attraverso pratiche di condivisione dei libri e di dialogo durante la lettura. L’obiettivo è promuovere l’interazione tra adulti e bambini in un ambiente educativo dedicato. La conclusione del progetto segna un passaggio importante per le famiglie coinvolte.

? Cosa sapere Undici famiglie di Porto Mantovano completano il progetto Dialogic Book-Sharing presso il nido comunale.. L'iniziativa dell'Università di Brescia mira a potenziare il legame genitori-figli nei primi mille giorni.. Undici nuclei familiari di Porto Mantovano hanno completato il percorso sperimentale presso il nido La Tartaruga e la Cicogna, un progetto che ha trasformato le mura dell’asilo in un laboratorio di crescita emotiva per i primi mille giorni di vita. L’iniziativa, denominata Dialogic Book-Sharing, si è concentrata sul potenziamento delle relazioni tra genitori e figli attraverso interventi precoci mirati. Il percorso è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nido Porto Mantovano: il progetto che rivoluziona il legame genitori-figli

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