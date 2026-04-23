Nico Paz mastica amaro | Sconfitta contro l’Inter dura da accettare ci è scappata per dettagli! Ecco cosa bisogna fare adesso – FOTO

Dopo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, il trequartista del Como ha condiviso sui social un messaggio in cui esprime il rammarico per il risultato e indica che la sconfitta è difficile da accettare. Ha commentato che la partita si è decisa per dettagli e ha parlato delle cose da fare in vista delle prossime sfide.

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