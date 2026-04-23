Secondo la Supermedia di oggi, si registra un avvicinamento tra il centrodestra e il cosiddetto 'campo largo' nei sondaggi, segnando la prima fase di stabilità dopo il referendum costituzionale. Le rilevazioni mostrano un equilibrio tra le due coalizioni, con percentuali di consenso molto vicine. Questa situazione conferma l’assenza di un chiaro predominio di uno dei due schieramenti nelle intenzioni di voto degli italiani.

AGI - La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale. L'analisi degli scostamenti parla, infatti, di una stabilizzazione rispetto ai valori visti la scorsa settimana, e di una conferma di alcuni trend già individuati: lo stabilizzarsi di FdI intorno al 28% (stesso dato delle Europee); il lieve calo di Forza Italia; la piccola crescita della Lega; la conferma di Futuro Nazionale, ormai stabilmente sopra il 3%. La sfida tra centrodestra e 'campo largo' si mantiene su un livello di sostanziale parità, in attesa che si dipani la questione del candidato premier dell'opposizione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il 'campo largo'

SONDAGGIO SWG TGLA7 MENTANA: TESTA A TESTA SHOCK! CENTRODESTRA VS CAMPO LARGO (DATI 14 APRILE)!

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