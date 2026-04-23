Negli ultimi anni l’acqua di riso si è affermata come uno degli ingredienti più discussi nella skincare complice anche TikTok

Negli ultimi anni, l’acqua di riso è diventata un elemento molto dibattuto nel mondo della cura della pelle, grazie anche alla popolarità raggiunta sui social come TikTok. La sua diffusione ha portato a un rinnovato interesse per le tradizioni di bellezza provenienti dall’Asia e alla condivisione di esperienze tra utenti online. Si tratta di un ingrediente che ha suscitato curiosità e discussioni tra appassionati e esperti di cosmetici.

Negli ultimi anni, l’acqua di riso si è affermata come uno degli ingredienti più discussi nella skincare, complice la riscoperta di antiche pratiche di bellezza asiatiche e la loro reinterpretazione in chiave social. Utilizzata principalmente come tonico, viene apprezzata per la sua azione lenitiva e riequilibrante, utile nel contribuire a migliorare l’aspetto della pelle stressata, opaca o soggetta a sensibilità. La sua applicazione quotidiana, dopo la detersione, è associata a una sensazione di freschezza e a un’idratazione leggera che può aiutare a uniformare l’incarnato e a supportare la barriera cutanea senza appesantire....🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Negli ultimi anni, l’acqua di riso si è affermata come uno degli ingredienti più discussi nella skincare, complice anche TikTok Notizie correlate Lutto nella medicina italiana, addio a uno dei volti più brillanti degli ultimi anniLa notizia è arrivata nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenta la comunità medica milanese. Leggi anche: Made in Abyss, annunciata una nuova trilogia cinematografica di uno degli anime più dark degli ultimi anni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalla ricerca alla pratica clinica: l'evoluzione dell'ematologia passa da BeClose; L’UE alza i dazi e taglia le importazioni di acciaio per difendere l’industria europea; Istat: PIL aumentato di 12 volte dal 1861, stagnazione negli ultimi 20 anni; Antitrust, Rustichelli: Nell'arco di 7 anni sanzioni per 4,5 miliardi. Prezzi dell'energia aumentati in 5 anni: le spese irrinunciabili a rischio rincariNegli ultimi 5 anni i prezzi dell'energia sono notevolmente aumentati: oggi ci sono spese irrinunciabili che potrebbero subire ulteriori rincari a causa della guerra in Iran. Ecco alcuni consigli util ... facile.it Vannacci: Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni(LaPresse) Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni, sta riscuotendo successo, partecipazione e anche curiosità. Ci sono persone che ... ilmattino.it Le venete vincono il nono scudetto negli ultimi dieci anni chiudendo la serie 3-1 con un perentorio 3-0 (25-17 25-22 25-22). Nulla da fare per Egonu e compagne - facebook.com facebook Succede di tutto negli ultimi 6 minuti 84' Romagnoli #AtalantaLazio 0-1 86' Pasalic #AtalantaLazio 1-1 x.com