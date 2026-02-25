Venerdì 27 febbraio a Novara arriva il concerto omaggio a Claudio Baglioni. L'appuntamento è alle 21 sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro, con una serata dedicata a un artista annoverato fra gli esponenti di maggior successo commerciale della musica leggera italiana, con oltre cinquant'anni di carriera. A omaggiare Baglioni sarà il Diviso Duo di Michael Feraris ed Enrico Hofer. L'ingresso alla serata costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.viaoxiliaquattro.com. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

San Carlo, l'orchestra in concerto al Senato con Claudio Baglioni: «Un omaggio per i 2500 anni di Napoli»Al via al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, con il aula l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e...

Temi più discussi: Musica: a Novara concerto omaggio a Claudio Baglioni; A Novara Concerto per la vita di Silvia Mezzanotte targato ForLife onlus; Da Novara a Casa Sanremo: Sasso Music conquista The Club; Novara, la XIV edizione del Premio Cantelli.

Festival Cantelli, cambio in cartellone: concerto della pianista Silvia GilibertoDomenica 22 febbraio al Festival Cantelli concerto della pianista Silvia Giliberto con musiche di Ravel, Messiaen e Debussy. lavocedinovara.com

A Novara musica, teatro e non solo: Nu sa mixare le arti variePrende il via a Novara la sesta edizione di NU – Arts & Community, festival multidisciplinare diretto da Ricciarda Belgiojoso che agisce nelle zone di intersezione fra diverse forme espressive e ... torino.repubblica.it

Estate fiorentina 2026. Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio) https://bit.ly/pratocornacchie26 - facebook.com facebook