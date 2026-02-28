Domenica 1 è prevista una giornata di ingresso gratuito nei musei di Napoli e della Campania. Durante questa giornata, cittadini e turisti potranno visitare diverse strutture senza pagare il biglietto d’ingresso. L’iniziativa coinvolge numerosi musei e siti culturali della regione, offrendo l’opportunità di ammirare opere e collezioni di valore. La giornata rappresenta un’occasione per conoscere meglio il patrimonio artistico e storico locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica 1 marzo 2026 si rinnova l’appuntamento con la **Domenica al Museo**, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Questo mese, Napoli e la Campania si preparano a stupire con un patrimonio culturale ricco di storia e bellezza. La **Domenica al Museo** è una delle manifestazioni culturali più attese, rappresentando un’importante opportunità per cittadini e turisti di esplorare i tesori artistici e storici d’Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Domenica gratuita nei musei: scopri le bellezze da visitare a Napoli e in Campania.

