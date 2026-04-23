Un nuovo modello di mountain bike da 32 pollici si prepara a entrare in gara alla prossima competizione Leadville, sfidando i standard attuali dei 29 pollici. Il marchio Ventum ha annunciato l’introduzione di questa novità, che punta a offrire una soluzione diversa per i ciclisti impegnati su terreni impegnativi. La presenza di questa bici nel contesto della gara rappresenta un passo importante nel settore delle mountain bike.

? Cosa sapere Il marchio Ventum prevede l'uso di mountain bike da 32 pollici alla competizione Leadville.. Il nuovo standard richiede la sostituzione di ruote, pneumatici e geometrie dei telai esistenti.. L’imminente passaggio ai cerchi da 32 pollici sta scuotendo l’intero settore dell’off-road, con rappresentanti del marchio Ventum che prevedono già l’uso di mountain bike dotate di questa nuova misura durante la competizione di Leadville prevista per l’estate. Durante l'esposizione Sea Otter, il dibattito si è concentrato in modo travolgente su questa evoluzione dimensionale, che coinvolgerà non solo il mondo della mountain bike ma anche quello del gravel cycling, segnando un punto di svolta per i rider più veloci nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MTB: la rivoluzione dei 32 pollici sfida il dominio dei 29

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