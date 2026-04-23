Un campione di nove volte campione del mondo rimane in sella alla sua moto, con un possibile rinnovo per la prossima stagione, mentre si discute sul suo futuro e sulla decisione di ritirarsi. Recentemente, il collega Pedrosa ha commentato che il fattore determinante per il ritiro potrebbe essere legato alla condizione fisica del pilota. La domanda sulla sua eventuale uscita dalla MotoGp resta aperta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Bologna, 23 aprile 2026 – Quando si ritirerà il nove volte campione del mondo? La domanda è frequente, ma per ora il campione del mondo è saldo in sella alla sua Ducati, con l’imminente rinnovo anche per la prossima stagione. Marc Marquez, uno dei piloti più iconici della MotoGP moderna, è al centro di crescenti speculazioni riguardo a un possibile fine ritiro. Dopo una carriera straordinaria, costellata da titoli mondiali e imprese memorabili, il campione spagnolo si trova oggi a fare i conti con una realtà ben diversa rispetto ai suoi anni di dominio. Nelle ultime stagioni, infatti, Marquez è stato fortemente limitato da una serie di infortuni, in particolare al braccio destro, che hanno compromesso sia la sua continuità in pista sia la sua competitività.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Pedrosa sul ritiro di Marquez: “Il fattore decisivo sarà il fisico”

Notizie correlate

MotoGp: Marquez ritiro per foratura: “Gomma esplosa sul cordolo”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Dani Pedrosa avverte Marc Marquez: attenzione al talento di Pedro Acosta nel MotoGP.Dani Pedrosa avverte Marc Marquez: attenzione al talento di Pedro Acosta nel MotoGP.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dani Pedrosa rivela che non tornerà più a correre in MotoGP; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020; Dani Pedrosa: dal successo in 125 e 250 al ruolo di collaudatore per KTM; MotoGP | Il mio momento è passato: Pedrosa volta pagina e conferma l’addio alle corse.

MotoGp, Pedrosa sul ritiro di Marquez: Il fattore decisivo sarà il fisicoIl collaudatore di KTM ha parlato a Dazn della situazione di Marc Marquez ‘sarà il fisico a dire basta’. I giovani sono in rampa di lancio e l’efficienza cala. Niente wild card per Dani a Jerez: Tech ... sport.quotidiano.net

Agostini: Ritiro Marquez? Mi ha detto che si fermerà quando non potrà più lottare per il podioIl 15 volte iridato ha parlato a Marca della condizione fisica del campione di Cervera, che punta a vincere il decimo Mondiale in carriera ... formulapassion.it

Il Campionato Italiano Velocità apre la stagione 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli nel weekend del 24-26 aprile: ecco tutto quello che c'è da sapere su orari, biglietti e dove vedere le gare in diretta, tra FedermotoTV, Sky Sport MotoGP HD e l'acce - facebook.com facebook

MotoGp: Marquez 'sfruttato al massimo la pausa per recuperare'. Bagnaia: Jerez è una pista che mi piace molto, qui ho tanti bei ricordi #ANSAmotori #ANSA x.com