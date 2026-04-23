Il match tra Monza e Modena si svolge il 23 aprile 2026, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la corsa alla promozione in Serie A. I biancorossi, guidati da un allenatore determinato, puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre il Modena si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita si svolge in un clima di grande tensione e aspettative, con gli atleti pronti a dare il massimo sul campo.

Monza, 23 aprile 2026 - La stanchezza fisica non può essere un fattore, la voglia di raggiungere l’obiettivo deve superare l’usura mentale causata da questa dura lotta promozione. È questo il senso delle parole di mister Paolo Bianco alla vigilia della gara casalinga contro il Modena, domani ore 19 all’U-Power Stadium (“Servirà come al solito il gran tifo del pubblico. Ma i nostri tifosi sono eccezionali, ci danno sempre grande sostegno”, ha sottolineato il tecnico). Il Monza, secondo in classifica, è padrone del proprio destino: vincendo le prossime ed ultime partite salirà direttamente in Serie A. Ma il Frosinone è lì attaccato e pronto a dare battaglia fino alla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, con il Modena missione tre punti per fare un altro passo verso la Serie A. Bianco carica: “È il nostro momento”

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