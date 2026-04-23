La polizia e i carabinieri hanno impedito un rave party in un casolare di via Ottolenghi a Monteverde. Durante l'intervento sono state identificate tre persone e coinvolti due minorenni nelle indagini. Secondo quanto riferito, nel luogo sono state trovate tracce di droga e si stavano svolgendo attività non autorizzate. L'operazione ha evitato che l'evento si svolgesse come previsto, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

? Cosa sapere Polizia e Carabinieri sventano rave party con droga in un casolare di via Ottolenghi.. Tre persone identificate e due minorenni coinvolti nelle indagini per l'evento a Monteverde.. Mercoledì 22 aprile, intorno alle ore 15:30, la segnalazione tempestiva di un residente ha permesso alle autorità di sventare l’organizzazione di un rave party in via Ottolenghi, in una zona isolata e periferica del quartiere Monteverde. L’intervento coordinato tra le squadre della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, guidate dal dirigente del distretto di Polizia di Stato di Monteverde, si è concentrato nell’area circostante un casolare abbandonato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteverde: raid in un casolare sventato rave party tra droga e minorenni

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