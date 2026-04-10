Raf Irene Grandi Ditonellapiaga fra i nomi dei big della musica per l' estate 2026 a Montesilvano

Per l’estate 2026, Montesilvano si prepara ad accogliere una serie di concerti con artisti noti nel panorama musicale italiano. L’amministrazione locale ha annunciato ufficialmente i nomi di alcuni big che si esibiranno tra luglio e agosto in diverse location della città. La programmazione prevede eventi distribuiti su più punti del territorio comunale, con spettacoli che coinvolgeranno pubblico di varie età.

Anche l'estate 2026 sarà particolarmente ricca di appuntamenti musicali e concerti a Montesilvano. L'amministrazione De Martinis, infatti, ha presentato i nomi confermati che animeranno i mesi di luglio e agosto su tutto il territorio comunale nelle varie location a disposizione.Il Montesilvano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ditonellapiaga e i grandi nomi della musica a Roma per “Together”Cosa: Concerto evento gratuito “Together” nell’ambito della mobilitazione internazionale contro la guerra.

Sanremo 2026, da Fulminacci ad Aka7even a Ditonellapiaga e gli altri: il significato dei nomi d'arte (e i veri nomi) dei big in garaOmaggi, anagrammi e riferimenti: molti cantanti arrivano all'Ariston con pseudonimi.