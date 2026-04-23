Il presidente del CONI ha comunicato che l’Italia non potrà partecipare ai Mondiali in Nord America attraverso un ripescaggio. La decisione mette fine a ogni possibilità di rientrare nella competizione tramite questa procedura. Nessun altro dettaglio sulla motivazione o sulle eventuali azioni successive è stato fornito al momento. La posizione ufficiale del CONI è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica.

? Cosa sapere Il presidente CONI Luciano Buonfiglio respinge il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Nord America.. Le pressioni diplomatiche di Paolo Zampolli per sostituire l'Iran si scontrano con il merito sportivo.. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha respinto con fermezza durante il Premio Città di Roma l’ipotesi di un inserimento dell’Italia nei Mondiali di calcio in Messico, Canada e USA tramite un ripescaggio, sottolineando la necessità di guadagnarsi il posto sul campo. La discussione sportiva internazionale si è improvvisamente spostata su binari diplomatici e politici dopo la diffusione di indiscrezioni riguardanti una possibile sostituzione dell’Iran nella competizione planetaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali, no al ripescaggio: il CONI blocca il piano diplomatico

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