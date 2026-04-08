Mondiali 2026 | l’Italia punta al ripescaggio via Fifa ecco come

La nazionale italiana sta valutando la possibilità di ottenere un ripescaggio per i Mondiali 2026 tramite la Fifa. Questa eventualità dipende dal possibile ritiro dell’Iran, coinvolto nel torneo a causa di un conflitto con gli Stati Uniti. I mondiali si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti, e la situazione potrebbe influenzare la partecipazione di alcune squadre.

La Nazionale italiana potrebbe tornare in gioco per i Mondiali 2026 attraverso un ripescaggio gestito dalla Fifa, scenario legato al possibile ritiro dell’Iran a causa del conflitto con gli Stati Uniti, nazioni che organizzeranno il torneo insieme a Canada e Messico. Dopo l’uscita dalla competizione avvenuta nella sfida finale dei playoff contro la Bosnia, gli azzurri puntano su una possibilità remota. L’ipotesi si basa sulla discrezionalità dell’organo di governo del calcio mondiale nel sostituire una squadra che rinunciasse alla partecipazione. Tuttavia, la logica sportiva suggerirebbe che il posto vacante dall’Iran venga assegnato a un’altra selezione asiatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Italia punta al ripescaggio via Fifa, ecco come Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il gironeL'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una... Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa. Temi più discussi: Italia fuori dai Mondiali: azzurri sconfitti dalla Bosnia, niente qualificazione per la terza volta di fila · Calcio; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Azzurri, non fate più paura a nessuno: Bosnia-Italia vista dall'Europa; Nemmeno stavolta l’Italia andrà ai Mondiali. Caos Iran, l'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? La profezia dell'intelligenza artificialeLa possibile non partecipazione dell'Iran potrebbe aprire le porte di un clamoroso ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali. areanapoli.it Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando decide la FifaQualora l'Iran desse forfait la squadra ripescata verrebbe inserita nel girone G. Il gruppo è composto da Nuova Zelanda, contro cui sarebbe previsto l'esordio il 16 giugno a Los Angeles, Belgio, da ... tg24.sky.it Mondiali 2026, scoppia il ticketgate: il costo dei biglietti è sempre più alto! Il caso di Spagna-Uruguay è illuminante - facebook.com facebook Mondiali 2026, scoppia il ticketgate: il costo dei biglietti è sempre più alto! Il caso di #Spagna- #Uruguay è illuminante x.com