Il 30 aprile a Vancouver la FIFA ufficializzerà la lista delle 48 nazionali qualificate ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La partecipazione dell’Italia appare improbabile, mentre il focus rimane sul nodo Iran e sulle possibilità di qualificazione di altre squadre. La selezione definitiva sarà comunicata in quella data, chiudendo così le operazioni di ammissione alle fasi finali del torneo.

Il destino dell’Italia verso il Mondiale 2026 si gioca altrove, e soprattutto contro il tempo. Il 30 aprile, a Vancouver, la FIFA ratificherà ufficialmente l’elenco delle 48 nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. È quella la data chiave: entro allora dovrà essere chiarita definitivamente anche la posizione dell’Iran. Il punto centrale della vicenda riguarda infatti la possibile partecipazione della nazionale iraniana, qualificata sul campo ma al centro di tensioni internazionali legate al conflitto in corso e ai rapporti con gli Stati Uniti. Nonostante le difficoltà logistiche e...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mondiali 2026, il 30 aprile la lista definitiva: nodo Iran, ipotesi Italia resta remota

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