MOGO si espande durante la Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, MOGO ha annunciato l’ampliamento delle proprie aree di intervento, includendo nuovi spazi dedicati a design e musica. La ristrutturazione prevede ambienti rinnovati e atmosfere diverse per coinvolgere i visitatori in un’esperienza più immersiva. L’evento si svolge in più livelli, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento ampliato per gli appassionati di creatività e innovazione.

Nuovi spazi e atmosfere per vivere design e musica su più livelli. In occasione della Milano Design Week 2026, MOGO rinnova la propria identità e amplia la sua proposta, offrendo al pubblico un’esperienza ancora più immersiva. Lo spazio, già punto di riferimento per eventi legati al design e alla creatività contemporanea, si apre a nuove dimensioni e accoglie i visitatori in ambienti inediti. Accanto al consueto spazio indoor, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 aprile entra in scena anche il rooftop, trasformando l’edificio in un luogo dinamico e stratificato. La programmazione si arricchisce ulteriormente domenica 26 aprile con l’apertura del cortile, che si affianca allo spazio principale e contribuisce a creare un dialogo tra ambienti diversi.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - MOGO si espande durante la Milano Design Week 2026 Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate Leggi anche: Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design? Si trasferisce fuori Milano per affittare casa durante la design Week: “Guadagno come un mese di stipendio”Da decenni Il Salone del Mobile è uno degli eventi milanesi più importanti dell’anno, porta in città centinaia di migliaia di turisti. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Salone del Mobile a Milano, cosa vedremo. Margot Robbie alla Milano Design Week: «Adoro l'Italia. Mi piace che ogni oggetto sia pensato per durare nel tempo»Intervista esclusiva a Margot Robbie alla Milano Design Week, arrivata in città per l'inaugurazione di RH Milan ... vogue.it Prada dialoga, Gucci archivia, Marras nutre: cosa si è inventata la moda alla Milano Design Week 2026 per stupirciSe volete scoprire solo il meglio della moda alla Design Week 2026 questa è la nostra selezione. Tutte le collaborazioni da scoprire durante il Fuorisalone ... vogue.it