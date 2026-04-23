Il modello 730 permette di ottenere una detrazione del 19% sulle spese mediche sostenute nel 2025. Sono incluse visite specialistiche, farmaci e dispositivi medici pagati durante l’anno. Per usufruire di questa detrazione, è necessario conservare le ricevute e i documenti di pagamento. La procedura permette di recuperare parte delle spese sostenute, riducendo l’importo delle imposte dovute.

Attraverso il modello 730 è possibile ottenere una detrazione del 19% su farmaci, visite specialistiche e dispositivi medici per i quali abbiamo pagato nel corso del 2025. Conoscere la procedura permette di non commettere errori e avere diritto alla detrazione. La prima cosa importante da sapere è come lo Stato restituisce al contribuente parte del denaro speso. Tutto parte da una franchigia fissa di 129,11 euro. Sui primi 129,11 euro spesi per la nostra salute in un anno lo Stato non paga, sono infatti spese a carico del cittadino. Su ciò che viene speso oltre queste cifra viene restituito il 19%. Per fare un esempio, in caso di una spesa complessiva, calcolata in un anno, di 400 euro, si devono togliere i primi 129,11 euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modello 730, ecco quali sono le spese mediche detraibili: cosa sapere

Notizie correlate

Spese mediche detraibili con il Modello 730/2026, la franchigia e quali sonoOgni anno, milioni di contribuenti attendono il momento della dichiarazione dei redditi con la speranza di recuperare parte delle uscite sostenute...

1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730/2026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciateNel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bonus scuola 2026, detrazioni nel 730: ecco quali sono le spese scaricabili; Bonus scuola 2026, detrazioni nel 730: ecco quali sono le spese scaricabili; È già periodo di 730, ecco le scadenze e le novità del modello precompilato; Da quando si può fare il 730 precompilato 2026 online e come funziona.

Modello 730, ecco quali sono le spese mediche detraibili: cosa sapereEcco quali sono le spese che si possono scaricare dalle tasse, e come funziona la franchigia di 129,11 euro. Fondamentale la tracciabilità dei pagamenti ... ilgiornale.it

Detrazioni fiscali disabili 2026, quali sono, come ottenerle, requisitiIl legislatore pone particolare attenzione al disagio derivante dalla condizione di disabilità e riconosce benefici fiscali non solo al disabile, ma a chi lo sostiene economicamente. Ecco quali. money.it

Sisma 2016: dalla relazione Anac 2025 conferma del modello di collaborazione e trasparenza con la struttura commissariale x.com

L'attaccante modello di Jeff Ekhator Mario Balotelli ''L'attaccante che ho preso sempre come modello è Balotelli. Una cosa che mi diceva era di calciare di più. Io tendo a non calciare tanto ma a passare la palla, ma essendo attaccante devo calciare di più'' - facebook.com facebook