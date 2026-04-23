Milano si rigenera | 7 progetti tra cibo e bunker cercano il tuo aiuto

A Milano, sono stati avviati sette progetti sociali che si concentrano su tematiche legate al cibo e ai bunker. Questi progetti cercano di raccogliere fondi attraverso il bando Crowdfunding Civico 20252026, con l’obiettivo di sostenere iniziative locali che coinvolgono la comunità. La raccolta di fondi mira a finanziare interventi destinati a migliorare vari aspetti della città e delle sue aree sociali.

? Cosa sapere Sette progetti sociali a Milano raccolgono fondi tramite il bando Crowdfunding Civico 20252026.. Il Comune sblocca fino a 50mila euro se i cittadini raggiungono il 50% del budget.. Sette nuovi progetti sociali di Milano puntano a raccogliere fondi tramite Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding per attivare il sostegno del Comune attraverso il bando Crowdfunding Civico 20252026. Questa nuova ondata di iniziative mira a trasformare risorse inattive o scarti alimentari in opportunità concrete per i quartieri, partendo da una base che ha già la conclusione con successo di sei raccolti precedenti prima dell’estate scorsa. Il meccanismo è chiaro e richiede un impegno collettivo immediato: i promotori hanno un limite di 60 giorni per raggiungere almeno il 50% del valore totale necessario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si rigenera: 7 progetti tra cibo e bunker cercano il tuo aiuto Notizie correlate Workshop di installazione Linux: rigenera il tuo Pc? Workshop di Installazione Linux: dai nuova vita al tuo computerall’interno del Repair Café San Leonardo? Sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 13:00?... Leggi anche: Perché il tuo cibo si attacca alla pentola? Qualche trucco per evitare che accada