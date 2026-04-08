Workshop di installazione Linux | rigenera il tuo Pc
Sabato 11 aprile, presso il FabLab di Parma, si terrà un workshop gratuito dedicato all’installazione di Linux. L’evento, che si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 all’interno del Repair Café San Leonardo, è rivolto a chi desidera rinnovare il proprio computer attraverso l’installazione di questo sistema operativo. L’iniziativa offre un’opportunità per imparare le basi di Linux e riparare il proprio dispositivo.
? Workshop di Installazione Linux: dai nuova vita al tuo computerall’interno del Repair Café San Leonardo? Sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 13:00? FabLab Parma (Strada Naviglio Alto 41 – Parma)? Evento gratuitoUn appuntamento dedicato a chi vuole ridare nuova vita al proprio computer. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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