Nel corso di un'intervista, Pavlovic ha espresso il suo sostegno a Vlahovic, affermando che quando è in forma rappresenta il miglior attaccante del campionato. Ha anche commentato la possibilità di un suo trasferimento al Milan, senza entrare nei dettagli delle trattative o delle voci di mercato. La dichiarazione si concentra sull'importanza del giocatore e sulla sua condizione fisica.

Il nome di Dusan Vlahovic resta caldo in ottica Milan. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, l'attaccante serbo classe 2000 non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Juventus. Se l'ex Fiorentina dovesse lasciare Torino, i rossoneri sono tra le squadre in pole per ingaggiarlo. Determinante potrebbe essere il rapporto con Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato dal 2022 al 2024, ma anche l'amicizia con Strahinja Pavlovic, suo compagno di Nazionale. Nella lunga intervista concessa a 'Tuttosport', Pavlovic ha parlato anche di Vlahovic. Il centrale del Milan ha descritto le caratteristiche tecniche dell'attaccante bianconero, scaldando ulteriormente i rumors di mercato degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic garantisce per Vlahovic: “Quando è in forma è il miglior attaccante del campionato”

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