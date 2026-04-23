milan juventus le probabili formazioni e le scelte di spalletti

Nella 34esima giornata di Serie A, si gioca il match tra Milan e Juventus, due delle squadre più autorevoli del campionato. La partita si terrà in un orario serale e si concentra su un confronto diretto tra le formazioni, con la conseguente attenzione alle scelte di formazione di entrambe le squadre. Spalletti ha deciso le probabili scelte per il tecnico del Milan, mentre la Juventus si prepara a rispondere con le proprie strategie.

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ANSIAAAA!! PARTITA FONDAMENTALE!! | LE SCELTE di SPALLETTI anti CREMONESE!

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