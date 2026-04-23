Milan | decisione sul mercato

Il club rossonero ha annunciato di voler rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. La società sta lavorando per portare nuovi giocatori e migliorare la rosa attuale. La decisione arriva dopo le valutazioni interne e l’analisi delle esigenze della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi coinvolti o sui tempi di definizione dell’operazione. La strategia si concentra principalmente sul rafforzamento del settore centrale del campo.

l Milan si muove con decisione sul mercato e mette il centrocampo al centro del progetto per la prossima stagione. Non si tratta di semplici sondaggi: a Casa Milan si lavora già su più tavoli, con un obiettivo chiaro, alzare qualità ed esperienza in mezzo al campo Il nome in cima alla lista è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione, rappresenta una vera occasione a parametro zero. I dirigenti rossoneri hanno già avviato diversi contatti con il suo entourage, cercando di costruire un’intesa economica sostenibile. Dopo richieste iniziali molto elevate, il giocatore avrebbe rivisto le proprie pretese, aprendo concretamente alla possibilità di vestire rossonero.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: decisione sul mercato GILA subito Magari! GORETZKA, Tare ci prova! Ultime sul mercato Milan Notizie correlate Milan: decisione nel mercato estivoMentre la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sulla volata di Serie A, la dirigenza del Milan guarda già con decisione al mercato estivo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lewandowski lascia tutto aperto, l’agente in Italia: Juve e Milan fiutano l’affare di mercato; Milan su Dybala: il colpo a parametro zero che infiamma il mercato, due gli ostacoli; Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Milan, decisione presa su Fullkrug. Il Milan offre un contratto triennale a Goretzka per convincerlo a trasferirsiIl Milan punta a rafforzare il centrocampo con Goretzka: un’offerta allettante per convincere il tedesco a unirsi ai rossoneri. Il Milan si è mosso con decisione sul mercato per assicurarsi i servizi ... notiziemilan.it Milan, offerta per Goretzka: triennale da 5 milioni. Juve pronta al rilancioMilan, offerta per Goretzka: triennale da 5 milioni. Juve pronta al rilancio Il Milan accelera sul mercato e punta con decisione su Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in ... tuttojuve.com “Se non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha plasmato la difesa del Milan a sua immagine #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com “Vlahovic al Milan Non è una domanda per me…” Strahinja Pavlovic, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato della sua grande amicizia con l’attaccante della Juventus. Il difensore non si è sbilanciato sul futuro del connazionale #P - facebook.com facebook