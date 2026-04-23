Alle 19:15 del 23 aprile 2026, il bollettino meteo segnala condizioni di tempo variabile al nord del paese. La giornata è stata caratterizzata da diverse perturbazioni che hanno portato pioggia e nuvole su alcune zone. Le temperature sono rimaste nella media stagionale, con venti moderati provenienti da nord. Le previsioni indicano che le condizioni meteo potrebbero continuare a cambiare nelle prossime ore.

meteo ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del maltempo sulle regioni del nord funzione prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche nube è sulle Alpi tra la serata e la notte non sono attese variazioni con stabilità di cieli sereni o poco nuvolosi al centro tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con Cieli pienamente soleggiati poche variazioni tra serata e nottata pasciuto e prevalenza di cieli sereni su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque al pomeriggio qualche....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-04-2026 ore 19:15

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