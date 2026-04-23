Meteo | Previsioni per venerdì 24 aprile

Per venerdì 24 aprile, il meteo a Modena prevede una giornata caratterizzata da sole e assenza di pioggia. La temperatura massima sarà di 23°C, mentre quella minima si fermerà a 8°C. Lo zero termico si attesterà a 3044 metri, indicando condizioni climatiche stabili e miti per il giorno.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3044m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Previsioni del tempo Limet per venerdì 24 aprile 2026 Notizie correlate Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a venerdì 24Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Meteo | Previsioni per venerdì 3 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Meteo | Previsioni per venerdì 17 aprile; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana (e il 25 aprile); La primavera ci ripensa. Tempo molto instabile, calano le temperature (ma poca pioggia); Meteo: Ponte Primo Maggio, Previsione aggiornata. Ipotesi Temporali soprattutto per la Festa dei Lavoratori. Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenzaLa tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole. meteo.it Previsioni Meteo, l'Italia si prepara a un brusco ribaltone climatico: dopo la mite parentesi del 25 Aprile, il maltempo tornerà protagonista con un calo termico improvviso e neve sulle Alpi proprio durante la Festa dei Lavoratori Ulteriori dettagli nel prim - facebook.com facebook L’inizio di maggio potrebbe sorprenderci più di quanto si pensi. Dopo qualche giorno di anticiclone e di tepore primaverile, a cavallo del 25 aprile, gli spaghi meteo previsionali mostrano di nuovo un calo termico tra la fine di aprile e la prima decade di maggio. x.com