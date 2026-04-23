Meteo le previsioni in Campania per giovedì 23 aprile 2026

Per giovedì 23 aprile 2026, in Campania, il cielo su Avellino sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo in questa zona. La giornata si prospetta stabile dal punto di vista meteorologico, con temperature che non dovrebbero registrare variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 23 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1746m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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