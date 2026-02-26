Previsioni meteo Italia | ondata di caldo anomalo e temperature primaverili

Un’ondata di caldo intenso sta attraversando l’Italia, portando temperature molto più alte del normale per questo periodo dell’anno. Le giornate si fanno afose e il clima primaverile si fa sentire anche in pieno inverno. Questa situazione sta modificando le consuete dinamiche stagionali e le condizioni meteorologiche nelle diverse regioni del paese.

Una forte ondata di calore sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa occidentale, con temperature insolitamente elevate per la stagione e un inverno che sembra essere sospeso in molte regioni. Secondo gli esperti, il trend climatico attuale è sempre più caratterizzato da eventi estremi che fino a pochi anni fa erano considerati rari. Una massa d'aria subtropicale porta temperature fuori stagione Dopo settimane di piogge intense e condizioni meteo estremamente variabili, una vasta area di alta pressione sta spingendo aria mite in direzione dell'Europa occidentale, coinvolgendo anche l'Italia. Questo flusso di aria subtropicale è responsabile di temperature che ricordano più la primavera o addirittura l'estate rispetto alla fine di febbraio, un fenomeno confermato da meteorologi di settore.

