La settimana Santa in Italia si presenta con condizioni meteorologiche diverse tra le regioni settentrionali e meridionali. Al Nord il tempo è caratterizzato da sole stabile e temperature miti, mentre al Sud si registra un'intensa instabilità con piogge e nevicate. Le previsioni indicano un contrasto netto tra le zone, con il clima che varia rapidamente a seconda dell'area.

Roma - L’Italia si divide tra condizioni primaverili al Settentrione e instabilità diffusa sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, con temperature in calo e fenomeni intensi La Settimana Santa si apre con uno scenario meteorologico nettamente diviso: tempo stabile e soleggiato al Nord, mentre il Centro-Sud sarà interessato da una fase di maltempo diffuso, accompagnata da piogge, temporali e nevicate anche a quote collinari. Una configurazione determinata dall’ingresso di correnti fredde che continueranno a influenzare soprattutto il versante adriatico e le regioni meridionali. Nella giornata di martedì 31 marzo, il quadro si presenta particolarmente instabile lungo l’Adriatico, con rovesci frequenti e neve tra 700 e 900 metri, mentre il Nord resterà in gran parte soleggiato, salvo locali fenomeni sulla Romagna. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana Santa ribaltata: pioggia e neve al Sud, sole stabile al Nord

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