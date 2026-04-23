Le piramidi di Teotihuacan in Messico hanno riaperto al pubblico dopo che il sito archeologico era stato temporaneamente chiuso a causa di una sparatoria avvenuta all'inizio della settimana. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza rafforzate per garantire l'accesso ai visitatori. I turisti sono rientrati nel sito, che rappresenta una delle principali attrazioni della regione. La riapertura è avvenuta dopo il completamento delle verifiche di sicurezza.

I turisti sono tornati alle piramidi di Teotihuacan, in Messico, dopo che le autorità hanno riaperto il sito archeologico con misure di sicurezza rafforzate a seguito della sparatoria avvenuta all’inizio della settimana. Agenti di polizia con cani hanno ispezionato i veicoli e perquisito le borse dei visitatori agli ingressi, mentre la gente faceva la fila per rientrare nel complesso, situato a circa un’ora da Città del Messico. Il sito era stato temporaneamente chiuso dopo che un uomo armato aveva aperto il fuoco dalla cima di una delle piramidi, uccidendo un turista canadese e ferendone più di una dozzina. Le autorità messicane hanno...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messico, le piramidi di Teotihuacan riaprono dopo la sparatoria

Notizie correlate

Sparatoria presso le piramidi azteche di Teotihuacán in Messico, uccisa turista canadeseUn uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito...

Messico, spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan: morto turista canadeseUn uomo armato, appostato in cima a una delle piramidi storiche di Teotihuacán, in Messico, ha aperto il fuoco sui turisti, uccidendo un cittadino...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Gli spari e il fuggi-fuggi. Terrore tra le piramidi di Teotihuacan: l'uomo apre il fuoco sui turisti; Messico, spara sui turisti in visita a Teotihuacan: morta una donna; Spara sui turisti dalle Piramidi di Teotihuacán e si toglie la vita: morta una canadese; Messico, le piramidi di Teotihuacan riaprono dopo la sparatoria.

Messico, le piramidi di Teotihuacan riaprono dopo la sparatoria(LaPresse) I turisti sono tornati alle piramidi di Teotihuacan, in Messico, dopo che le autorità hanno riaperto il sito archeologico con misure ... stream24.ilsole24ore.com

Messico, uomo spara sui turisti dalla cima di una piramide a Teotihuacan: un morto e 13 feritiLa sparatoria nel famoso sito archeologico precolombiano. Il responsabile, che si è ucciso, identificato come Julio Cesar Jasso, 27 anni, messicano. La persona ferita più giovane ha 6 anni, la più anz ... corriere.it

Pallavolo iVolleygram - Le scelto del Messico per la stagione 2026 x.com

Prof Mexicaine. . Vi porto con me a ballare a Monterrey #italiano #vlog #messico #cumbiatexana #bks - facebook.com facebook