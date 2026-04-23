Mercato Inter Romano rassicura | Calhanoglu è felice in Italia Le voci sul Galatasaray? Dico questo…

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu, chiarendo alcuni aspetti sul suo stato attuale e le voci di mercato. Secondo il giornalista, il centrocampista turco è soddisfatto della vita in Italia e non ci sarebbero segnali di un possibile trasferimento in Turchia. Romano ha anche commentato brevemente le speculazioni legate al Galatasaray, senza entrare nei dettagli.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano fa il punto sui tanti rumors attorno al futuro di Hakan Calhanoglu: ecco le sue parole. Il futuro di Hakan Calhanoglu sarà ancora a tinte nerazzurre. Il club di Viale della Liberazione ha infatti manifestato la chiara intenzione di trattenere il centrocampista turco almeno fino al 30 giugno 2027, data della naturale scadenza dell’accordo vigente. Solo in quel momento le parti si siederanno per valutare se proseguire il matrimonio o intraprendere strade diverse. Questa posizione si è solidificata nelle ultime ore, complici le parole dell’agente del calciatore, Gordon Stipic, che ha smentito categoricamente ogni voce relativa a un possibile trasferimento in Turchia, sponda Galatasaray.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Romano rassicura: «Calhanoglu è felice in Italia. Le voci sul Galatasaray? Dico questo…» Notizie correlate Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci che vorrebbero i nerazzurri su Alisson del... Mercato Inter, rebus sul futuro di Calhanoglu: respingere l’assalto del Galatasaray o restyling del centrocampo? Le ultimedi Francesco AlipertaMercato Inter, si riflette ancora sul futuro di Calhanoglu e il Galatasaray resta alla finestra per il centrocampista turco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comolli sul mercato della Juventus: Sarà ambizioso con o senza Champions League, notizie sul rinnovo di Vlahovic solo a fine stagione; Milik rassicura tutti alla Juventus: il responsabile del J Medical spiega i tempi di recupero; Calciomercato Roma, parla Carlos Augusto: All’Inter sto bene, ma..; Mercato Inter, de Vrij e Acerbi in scadenza: può arrivare il rinnovo per uno dei due! Il club prepara l'offerta. Mercato Inter, rivoluzione in difesa? Fabrizio Romano fa chiarezzaL’Inter si prepara alla sfida in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Christian Chivu dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, ma potrà contare sull’apporto di Bisseck. Il tedesco è rientrato da ... spaziointer.it Mercato Inter, emergono novità su Bastoni: ecco cos’ha detto RomanoIl difensore italiano è da tempo al centro di insistenti voci di calciomercato, chiarite dall'esperto di calciomercato. spaziointer.it OCCHIO JUVENTUS, L'INTER LANCIA LA SFIDA PER L'OBIETTIVO DI MERCATO TUTTI I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook Inter-Calhanoglu, avanti insieme. Possibile rinnovo a fine mercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com