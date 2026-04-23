Mercatino al Villaggio San Marco a Mestre

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, l’area verde di Viale San Marco a Mestre sarà teatro di un mercato. L’evento, intitolato Mercatino al Villaggio San Marco, è promosso dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS. La manifestazione si svolgerà in un’area pedonale e sarà rivolta alla comunità locale. La partecipazione di espositori e visitatori è prevista per entrambe le giornate.

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, l'area verde pedonale di Viale San Marco a Mestre ospita il Mercatino al Villaggio San Marco, organizzato dall'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS. Dalle 9:00 alle 19:00, due giornate all'insegna dell'artigianato, delle tradizioni e dei sapori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Ultimo fine settimana di Carnevale: spettacoli, maschere e feste da San Marco a MestreCe n'è per tutti i gusti: dal water show in Arsenale alle sfilate dei carri allegorici, fino alle serate a Forte Marghera.